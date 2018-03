Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 17.01 19 marzo 2018 - 17:01

Il capo dello staff della Casa Bianca John Kelly ha scelto il suo vice: sarà Christopher Liddell, ex dirigente di Microsoft e General Motors, attualmente direttore delle iniziative strategiche della Casa Bianca.

La Casa Bianca ha confermato la nomina. Liddell lavorerà in stretta collaborazione con Joe Hagin, vice per il settore organizzativo.

Nato in Nuova Zelanda ma con cittadinanza americana, Liddell era stato preso in considerazione anche per sostituire Gary Cohn come consigliere economico del presidente statunitense DonaldTrump.

