Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 17.52 30 agosto 2018 - 17:52

La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati ha deciso - con 6 voti contro 4 e 3 astensioni - di non formulare raccomandazioni sulla revisione dell'ordinanza sul materiale bellico prevista dal Consiglio federale.

La novità principale è che in futuro sarà possibile, a determinate condizioni, esportare materiale bellico anche verso Paesi implicati in un conflitto armato interno. Gli obblighi internazionali della Svizzera e i suoi principi di politica estera verrebbero in ogni caso mantenuti, si legge in un comunicato odierno dei Servizi del parlamento.

La nuova ordinanza sul materiale bellico è molto discussa e al suo annuncio aveva suscitato l'indignazione nelle file della sinistra. Alcuni esponenti avevano accusato il governo di inchinarsi all'industria delle armi. La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale si è dal canto suo detta favorevole alle modifiche, in particolare per preservare l'industria bellica elvetica, la quale patisce al momento una diminuzione delle vendite.

