Circa 40'000 spettatori hanno assistito oggi a Vevey sotto il sole al corteo della Confrérie des Vignerons, che apre ufficialmente la 12esima edizione della Fête des Vignerons.

Mentre il pubblico ammassato lungo il percorso cercava un posto ombreggiato, i pifferi e i tamburi di Basilea hanno aperto la sfilata a cui hanno preso parte circa 6000 persone. Durante il corteo, durato poco più di un'ora e mezza, il regista e coreografo ticinese Daniele Finzi Pasca e il suo team artistico sono stati a lungo applauditi, come anche le 5500 comparse con i loro costumi da formiche, uccelli, volpi e conigli.

"La festa dura da qualche giorno, ma oggi è l'avvio ufficiale", ha detto François Margot, presidente della confraternita che organizza la manifestazione, ai media. Come da tradizione le campane delle chiese hanno risuonato da Losanna, passando per Châtel-Saint-Denis (FR), fino a Lavey (VD) per annunciare l'evento alla popolazione della zona vinicola. La Fête des Vignerons si svolge solo ogni 20-25 anni, una volta per generazione. L'ultima edizione è stata celebrata nel 1999.

