Lo spettacolo della Fête des Vignerons previsto questa sera è stato rinviato al 3 agosto a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. I biglietti rimangono validi, informano gli organizzatori in un comunicato odierno.

Anche il corteo della Confrérie des Vignerons, la confraternita organizzatrice della manifestazione, che doveva svolgersi alle 15.00 è stato annullato a causa delle precipitazioni. La nuova data è stata scelta espressamente per consentire ai 3500 spettatori ticinesi e della Svizzera centrale di ritornare e ripartire nelle migliori condizioni possibili, precisa la nota.

In occasione della cosiddetta Giornata dei Cantoni, questo sabato era infatti dedicato al Ticino insieme ai cantoni della Svizzera centrale. La manifestazione prevista sull'orario di pranzo si è svolta normalmente: le regioni in questione si sono presentate in una sfilata con 260 partecipanti, tra i quali una delegazione ufficiale di quattro membri per ogni cantone composta anche da presidenze parlamentari e membri del governo, ha comunicato oggi la Conferenza dei direttori dei governi della Svizzera centrale (ZRK). Numerosi spettatori hanno seguito il corteo svoltosi al sole e con temperature calde, ha precisato la ZRK.

La sfilata si è conclusa con un ricevimento di una delegazione della Confrérie des Vignerons, seguito da un suggestivo aperitivo. Qualche istante dopo si sono scatenate forti precipitazioni e sono quindi stati annullati la parata del pomeriggio e lo spettacolo di questa sera.

