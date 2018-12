Fête des Vignerons 2019: venduta oltre la metà dei biglietti

Sotto l'albero di Natale migliaia di persone hanno trovato in questi giorni i biglietti per la Fête des vignerons di Vevey (VD).

Attualmente sono già 213'500 i posti assegnati per assistere allo spettacolo del regista Daniele Finzi Pasca della prossima estate.

Oltre il 50% dei 390'000 biglietti totali è già stato venduto. Nel 1999, anno dell'ultima edizione della popolare festa, il tutto esaurito si era praticamente registrato già alla fine di gennaio. In quell'occasione, tuttavia, i posti erano limitati a 280'000.

Una piccola parte dei biglietti sarà tuttavia disponibile i giorni stessi degli spettacoli, ma finora sono già tre le serate che sfiorano il "sold out": il 19, 20 e 26 luglio, ovvero quelle dedicate rispettivamente ai cantoni di Ginevra, Friburgo e Vallese.

