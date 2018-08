Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 9.20 03 agosto 2018 - 09:20

È ricoverato a Vienna in gravi condizioni l'ex triplice campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda.

Una nuova, dura sfida per Niki Lauda, il tre volte campione del mondo austriaco di Formula 1 che più di una volta ha visto la morte in faccia, indovinando però sempre finora la sterzata vincente.

L'ex ferrarista ha subito ieri a Vienna un trapianto di polmoni nella clinica universitaria Akh, dove era ricoverato da qualche tempo per una non meglio precisata affezione polmonare che lo aveva costretto a interrompere una vacanza con la famiglia a Ibiza.

Lauda, attuale presidente onorario del Team Mercedes, aveva disertato le ultime due prove del mondiale di Formula 1, il Gp di Germania a Hockenheim, il 22 luglio, e quello di Ungheria a Budapest, il 29 luglio, ma nulla era trapelato da far destare preoccupazione.

In passato aveva già subito due trapianti di reni, nel 1977 e nel 2005. Secondo la clinica, le condizioni di Lauda sono "critiche". Ora si tratta di attendere per capire se il fisico provato di Lauda saprà ancora una volta reagire. Sono passati 42 anni dal drammatico incidente del Nürburgring del 1976, quando la Ferrari del campione del mondo in carica, si incendiò dopo un incidente.

