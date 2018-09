Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 7.44 24 settembre 2018 - 07:44

La tempesta Fabienne si è abbattuta ieri sera sulla Svizzera, portando con sé un fronte freddo, venti impetuosi e temporali localmente violenti.

Le raffiche hanno superato i 100 km/h, toccando i 132 km/h sia sulla vetta dello Chasseral, nel Giura bernese, sia in cima al Säntis, nell'est del Paese. Eolo ha soffiato decisamente forte anche a St. Chrischona (BS), raggiungendo i 113 km/h, a Le Bouveret (VS), con una folata massima di 110 km/h, a Glarona (106 km/h) e a Neuchâtel (102 km/h). Sull'Altipiano l'anemometro ha oscillato tra i 70 e i 90 km/h, ha indicato in una nota MeteoNews.

Fabienne ha causato disagi agli aeroporti di Zurigo, Ginevra e Basilea, dove la maggior parte dei decolli e degli atterraggi hanno subito ritardi, anche di un'ora. Alcuni voli, verso l'Austria e la Germania, hanno dovuto essere deviati o annullati.

Secondo MeteoNews, il cielo resterà coperto anche stamattina, soprattutto ai piedi delle Alpi. In pianura si svilupperanno vaste schiarite nel corso della giornata, ma la temperatura non supererà i 16 gradi.

