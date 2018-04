Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il New York Times ha scoperto 205 account falsi su Facebook e su Instagram di Marck Zuckerberg, fondatore e proprietario di Fb, e di Sheryl Sandberg, direttore operativo della società.

Almeno 51 dei profili falsi, compresi 43 su Instagram, erano legati a lotterie truffa.

Facebook li ha rimossi dopo la segnalazione e la pubblicazione dell'articolo da parte del quotidiano, che si chiede però come mai la società non abbia individuato gli account degli impostori che si sono spacciati per le figure di vertice della piattaforma social, con alcuni profili che hanno continuato ad esistere per oltre otto anni. Facebook ritiene che forse il 3% dei suoi utenti, almeno 60 milioni, siano fake.

