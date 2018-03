Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 marzo 2018 10.37 24 marzo 2018 - 10:37

Una settimana in borsa decisamente da dimenticare per Facebook. Il social media ha bruciato 58 miliardi di dollari (54,2 miliardi di franchi) di capitalizzazione di mercato in seguito allo scandalo di Cambridge Analytica. Lo scrive la Bbc on line.

Le azioni di Facebook sono crollate da 176,80 dollari di lunedì a 159,30 di venerdì alla chiusura di Wall Street.

