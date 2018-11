Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Open Society Foundation accusa Facebook di sabotare i valori della democrazia dopo le ricostruzioni del New York Times, secondo le quali il social media è stato coinvolto nella campagna di calunnie contro il fondatore dell'organizzazione no-profit, George Soros.

Secondo il New York Times, Facebook ha usato tattiche subdole quando è finita sotto pressione per le interferenze russe: il social ha usato l'agenzia di consulenza Definers Public Affairs per diffondere cattive informazioni sui suoi rivali e su Soros nell'ambito di una strategia per distrarre l'attenzione dai suoi problemi.

