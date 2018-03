Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 20.52 20 marzo 2018 - 20:52

Il consiglio di amministrazione di Cambridge Analytica ha sospeso l'amministratore delegato Alexander Nix "con effetto immediato, in attesa di una indagine indipendente e completa". Lo si legge in un comunicato della società inglese.

A giudizio del cda - si legge nella nota - i recenti commenti di Nix segretamente registrati da Channel 4 e altre asserzioni non rappresentano i valori o le attività della società e la sua sospensione riflette "la serietà con la quale consideriamo questa violazione".

Quindi, si legge ancora, "abbiamo chiesto al dottor Alexander Tayler di prestare servizio come CEO facente funzione, mentre una indagine indipendente viene avviata per riesaminare questi commenti e queste asserzioni". Il cda, infine, "monitorerà la situazione da vicino, lavorando a fianco di Tayler, per assicurarsi che Cambridge Analytica, in tutte le proprie attività, rappresenti i valori aziendali e procuri il servizio della più alta qualità ai propri clienti".

