Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 19.53 23 marzo 2018 - 19:53

Cambridge Analytica (CA) avrebbe condotto un'analisi sui dati per conto di Leave.eu, una delle piattaforme che animarono la campagna pro Brexit all'epoca del referendum britannico del 2016.

Lo dice al Guardian un'ex dirigente della società di consulenza politica, Brittany Kaiser, smentendo almeno in parte quanto affermato di fronte ai deputati di una commissione parlamentare del Regno dall'amministratore delegato (a.d.,attualmente sospeso in seguito allo scandalo Facebook), Alexander Nix.

Kaiser ha raccontato di sei o sette incontri con rappresentanti di Leave per un progetto d'analisi su dati raccolti dall'Ukip, il partito euroscettico di Nigel Farage che di quella piattaforma fu il principale promotore assieme al finanziatore Arron Banks.

Lo stesso Banks nega, sostenendo che CA si limitò a svolgere ricerche per conto dell'Ukip, ma non ebbe alcun ruolo nella campagna referendaria. Per il Guardian, l'operazione raccontata da Kaiser (in sé lecita secondo le norme britanniche) smentisce tuttavia l'affermazione fatta da Nix in una recente audizione parlamentare di non aver "mai lavorato con Leave.eu".

