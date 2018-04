Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 aprile 2018 17.34 06 aprile 2018 - 17:34

L'Electronic privacy information center (Epic) e altri gruppi di consumatori hanno presentato una denuncia alla Commissione per il commercio (Ftc) degli Usa per chiedere di indagare sull'uso della tecnologia per il riconoscimento facciale da parte di Facebook.

"Il problema è che le persone che Facebook (Fb) prova a identificare per il 'tag' non hanno dato il loro consenso ad essere identificate", ha spiegato Marc Rotenberg, presidente di Epic.

Una prassi, secondo i ricorrenti, che potrebbe essere illegale perché violerebbe certi standard della tutela della sfera privata previsti in un accordo del 2011 di Facebook con la Ftc.

Quest'ultima sta già indagando se Fb ha condiviso impropriamente i propri dati con Cambridge Analytica, la società usata da Donald Trump per la sua campagna presidenziale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.