Questo contenuto è stato pubblicato il 22 marzo 2018 18.24 22 marzo 2018 - 18:24

Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, sta indagando sui legami tra la campagna di Donald Trump e la società Cambridge Analytica.

L'azienda è finita nell'occhio del ciclone per aver usato i dati personali di 50 milioni di utenti Facebook a fini politici.

Gli uomini di Mueller - riportano i media Usa - hanno sentito alcuni ex manager della campagna del tycoon per capire come hanno acquisito i dati e come li hanno utilizzati soprattutto negli stati in cui l'esito delle elezioni del 2016 era più incerto.

Mueller - sottolineano i media americani - ha anche richiesto di acquisire tutte le e-mail dei dipendenti della Cambridge Analytica che hanno lavorato con la campagna di Trump.

