Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2018 8.24 26 luglio 2018 - 08:24

Facebook chiude il secondo trimestre con ricavi in aumento del 42% a 13,2 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti, che scommettevano su 13,4 miliardi.

Delude anche la crescita degli utenti, saliti dell'11% a 1,47 miliardi, meno delle attese del mercato che prevedeva un aumento del 13% a 1,48 miliardi. L'utile netto si è attestato a 5,1 miliardi di dollari.

I risultati sotto le attese affondano il titolo Facebook in Borsa: i titoli del social media perdono oltre il 20% nelle contrattazioni after hours e Zuckerberg brucia in pochi minuti 16,8 miliardi di dollari. Una perdita che - secondo il Bloomberg Billionaires Index - lo fa scivolare dal terzo al sesto posto degli uomini più ricchi al mondo.

Neuer Inhalt Horizontal Line