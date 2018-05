Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 20.50 02 maggio 2018 - 20:50

Cambridge Analytica, la società al centro dello scandalo dei dati di Facebook, cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota.

"Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge nella nota. La società ha avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna, Cambridge Analytica è stata al centro dello scandalo dei dati di Facebook.

La notizia era stata anticipata dal Wall Street Journal, che citava alcune fonti, secondo le quali la chiusura sarebbe effettiva da oggi in seguito alla perdita di diversi clienti negli ultimi mesi.

