Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 12.39 22 febbraio 2018 - 12:39

Facebook a singhiozzo in parte dell'Asia, Europa e Stati Uniti, i disservizi sono iniziati intorno alle 7 di questa mattina.

A riportare i dati il sito downdetector.com che sta raccogliendo anche i messaggi degli utenti. Non sono note al momento le cause del malfunzionamento. L'ultimo 'down' importante del social network risale all'11 ottobre scorso.

