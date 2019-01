L'economia americana ha perso 3,6 miliardi di dollari con lo shutdown a oggi, ovvero circa 1,2 miliardi di dollari a settimana. La stima è di S&P Global Economics. Se andrà avanti per altre due settimane costerà all'economia statunitense più dei 5,7 miliardi di dollari chiesti da Donald Trump per il muro con il Messico.

Ecco come Trump vuole finanziare il muro 11 gennaio 2019 - 21:02 La Casa Bianca sta gettando le basi per dichiarare una emergenza nazionale che consentirebbe al presidente americano Donald Trump di bypassare il Congresso e finanziare il muro al confine col Messico, mettendo fine all'impasse dello shutdown. Secondo il Washington Post, che cita due fonti anonime, l'amministrazione vorrebbe utilizzare fondi non usati del Genio dell'esercito, cui ha già chiesto quanto velocemente potrebbero essere firmati i contratti e se la costruzione potrebbe iniziare in 45 giorni. Legge sui disastri naturali La Casa Bianca pensa in particolare ad una legge sui disastri naturali approvata dal Congresso lo scorso anno che comprende 13,9 miliardi di dollari che sono stati stanziati, ma non ancora spesi, per una serie di progetti. Il timore dell'opposizione è che vengano stornati fondi destinati a Porto Rico, Texas ed altri Stati colpiti dagli uragani. Fondi del Genio militare Nbc News riporta notizie analoghe, secondo cui l'amministrazione progetta di costruire 500 km di muro dichiarando una emergenza nazionale e attingendo ai 13,9 miliardi dei fondi del Genio militare accantonati per le calamità naturali e la prevenzione dei disastri. Nbc aggiunge che Trump è stato informato sul piano mentre volava al confine col Messico ma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha definito la notizia una fake news. Lo shutdown continua L'economia americana ha perso 3,6 miliardi di dollari con lo shutdown a oggi, ovvero circa 1,2 miliardi di dollari a settimana. La stima è di S&P Global Economics. Se andrà avanti per altre due settimane costerà all'economia statunitense più dei 5,7 miliardi di dollari chiesti da Donald Trump per il muro con il Messico.