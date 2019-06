Forte aumento dei fallimenti aziendali in Ticino

Forte aumento dei fallimenti aziendali in Ticino: sull'arco dei primi cinque mesi dell'anno 186 imprese sono state oggetto di un procedimento per insolvenza, il 10% in più dello stesso periodo del 2018.

A livello nazionale vi è stata per contro una flessione del 3%, con 2042 aziende interessate.

Il dato relativo al sud della Alpi comunicato oggi dalla società di informazioni economiche Bisnode può essere spiegato solo con un boom di bancarotte in maggio: nel periodo gennaio-aprile la crescita era infatti ancora limitata al 4%.

Negativa si è mostrata nel periodo gennaio-maggio anche la situazione in altri cantoni come Vaud (+3%), Ginevra (+11%), Giura (+12%) e Friburgo (+12%).

Migliori appaiono le condizioni nella Svizzera tedesca, testimoniate per esempio da Zurigo (-4%), Berna (-19%) e Basilea Città (-22%). I Grigioni presentano stabilità: 32 imprese non sono riuscite a far fronte ai pagamenti, lo stesso numero che nel gennaio-maggio 2018.

Ai fallimenti per insolvenza vanno poi aggiunti quelli per lacune nell'organizzazione (articolo 731b del Codice delle obbligazioni): il numero complessivo nei primi quattro mesi sale così a 2917 (stabile) a livello svizzero, a 409 in Ticino (+27%) e a 49 nei Grigioni (-57%).

