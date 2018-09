Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 17.02 28 settembre 2018 - 17:02

Il numero dei fallimenti aziendali in Svizzera è aumentato: nei primi otto mesi dell'anno 3'186 imprese sono state oggetto di un procedimento per insolvenza, il 3% in più dello stesso periodo del 2017.

Per il solo mese di agosto si registra un incremento del 6% a 450 bancarotte.

Stabile - stando alle cifre diffuse oggi dalla società di informazioni economiche Bisnode - si è mostrata sugli otto mesi la situazione in Ticino: 265 imprese non sono riuscite a far fronte ai pagamenti, una in meno che nel corrispondente lasso temporale dell'anno scorso.

