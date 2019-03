Truffatori vendono falsi francobolli per la posta A (del valore di un franco) alle imprese. Le versioni contraffatte sono di qualità molto buona.

Piccole società e commerci vengono contattate per telefono per l'acquisto dei francobolli, ha indicato oggi il Ministero pubblico di Basilea Città basandosi su informazioni fornite dalla polizia cantonale di Zurigo. I truffatori propongono allettanti sconti per ordinazioni importanti.

Le inchieste in corso hanno permesso di determinare che sono già state effettuate vendite per un valore di almeno 60'000 franchi. I truffatori sono alla ricerca di nuovi clienti, ha allertato la procura. I francobolli in questione raffigurano la stazione di Lucerna.

