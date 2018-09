Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 settembre 2018

Sneakers e abbigliamento firmati Nike in fiamme su social media. Le risposte alla nuova campagna del brand sportivo che ha scelto l'atleta simbolo della protesta dell'inno come suo testimonial per i 20 anni di 'Just Do It' non si sono fatte attendere.

In evidente sostegno al presidente americano Donald Trump - che sin dall'inizio ha dichiarato guerra agli atleti che si inginocchiano mentre viene intonato l'inno nazionale americano in segno di protesta contro la polizia violenta e il razzismo - alcune persone hanno dato fuoco ai prodotti Nike e hanno postato video o foto sui social media.

"Boicottate l'antiamericana Nike - si legge in un post su Twitter -, odia i veterani e i loro prodotti sono fatti in Cina e non in Usa". "Cara Nike - si legge in un altro post - brucio tutte le cose Nike che posseggo. L'uomo che hai scelto come volto per la tua campagna #justdoit indossava calzini che descrivevano i poliziotti come maiali". Un altro post, da parte di un ex marine, mostra una foto con dei calzini Nike deliberatamente strappati.

