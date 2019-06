In Svizzera mancano sempre più spesso farmaci e le interruzioni delle forniture sono sempre più gravi. Molte aziende non producono più medicinali con brevetto scaduto perché non guadagnano abbastanza.

Rimangono solo poche fabbriche in Cina che producono per il mondo intero e spesso la produzione subisce interruzioni, precisa la NZZ am Sonntag.

"La gravità delle interruzioni nelle forniture e le misure costose ad esse associate sono aumentate negli ultimi anni", afferma un rapporto pubblicato dall'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) nel mese di marzo. Nel caso di due vaccini, un antibiotico e altri tre farmaci, le autorità sono dovute intervenire per ovviare al blocco delle forniture. Il database Drugshortage.ch elenca attualmente 592 prodotti per i quali vi sono difficoltà di approvvigionamento. Otto vaccini e 31 farmaci non sono più disponibili.

L'UFAE parla di fallimento del mercato. "Nei settori critici, il libero mercato non è più in grado di compensare i ritardi nella catena di fornitura stessa a causa del numero ridotto di fornitori e dei bassi livelli di scorte presso aziende e ospedali", scriveva nel rapporto pubblicato a marzo.

Neuer Inhalt Horizontal Line