Diversi farmacisti in tutta la Svizzera vestono oggi in nero. Si tratta di un gesto simbolico di protesta contro i progetti del Consiglio federale in ambito sanitario, considerati uno smantellamento.

Un mese fa i farmacisti hanno lanciato una petizione intitolata "Ben curati, anche in futuro", che attualmente ha raccolto 65'000 firme. Per arrivare a 200'000 entro fine mese, oggi è stata organizzata una giornata nazionale di raccolta firme.

Nel testo della petizione viene criticata fra le altre cose la diminuzione prevista della somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni. Criticata anche l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici.

Secondo gli attori del settore in questione, si tratta di un attacco a farmacie e medici di famiglia che mette in pericolo l'offerta delle cure di base.

