I farmacisti svizzeri si ribellano con una petizione contro le previste misure di risparmio nell'ambito sanitario. Con tale smantellamento il Consiglio federale va a colpire soprattutto i pazienti più vulnerabili: quelli con malattie croniche e acute.

Al posto di tagliare in farmacie, medici di famiglia e cure il governo dovrebbe rafforzare l'assistenza sanitaria di base, scrive oggi Pharmasuisse in occasione del lancio della petizione.

Secondo l'organizzazione, le realtà colpite sono proprio quelle che garantiscono la vicinanza delle cure ai malati e che permettono di lottare contro l'innalzamento dei costi della sanità.

Pharmasuisse si lamenta in particolare della diminuzione prevista della somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni. In questo modo il Consiglio federale mira a risparmiare circa 50 milioni di franchi all'anno.

Criticata anche l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Per un principio attivo verrà fissato un prezzo massimo, cioè di riferimento. Ciò dovrebbe permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per risparmi stimati di 480 milioni.

Secondo i firmatari della petizione - chiamata "Ben curati, anche in futuro" - si tratta di un attacco a farmacie e medici di famiglia che mette in pericolo l'offerta delle cure di base.

A detta dei farmacisti il governo ignora il fatto che proprio le farmacie permettono di risparmiare fino al 41% dei costi, grazie al loro lavoro di consulenza, prevenzione e vaccinazione. Tutto ciò tenendo in considerazione che solo il 4,2% dei premi delle casse malattia va alle farmacie. Le misure previste porterebbero però ad una morìa di queste realtà.

Neuer Inhalt Horizontal Line