Il camion in preda alle fiamme.

Un camion ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Farvagny, nel canton Friburgo. L'autista è riuscito a fermare il veicolo a lato della strada principale e a mettersi in salvo.

In base ai primi rilevamenti, le fiamme sono divampate a causa di un difetto tecnico. Il camion è andato completamente distrutto. Per domare il rogo sono intervenuti 26 pompieri, indica la polizia cantonale in una nota.

