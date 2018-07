Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 13.51 23 luglio 2018 - 13:51

Il cambiamento "improvviso e drammatico" al vertice di FCA con la malattia di Sergio Marchionne e la nomina repentina di Mike Manley come amministratore delegato dell'ex-Lingotto è considerata una "cattiva sorpresa" dagli analisti finanziari.

È quanto si legge in alcuni relazioni che circolano nelle sale operative, in cui viene sottolineato che "sia FCA che Ferrari saranno sotto pressione nel breve termine" in quanto gli investitori "non amano le cattive sorprese e l'incertezza". Soprattutto "alcune speculazioni su operazioni di acquisizioni potrebbero ricominciare adesso, che la leadership del Gruppo si è indebolita".

Proprio oggi, in una giornata difficile per il settore automobilistico in Asia a causa dei dazi statunitensi, Hyundai ha guadagnato il 2% a Seul. Il Gruppo coreano aveva smentito a fine giugno un ritorno di fiamma su un interesse per FCA.

Prosegue intanto il calo dei titoli in Piazza Affari, dove Ferrari cede il 4,3% a 114,65 euro, FCA il 2,81% a 15,95 euro, CNH il 2,22% a 8,62 euro ed Exor, a monte della catena di controllo , il 3,53% a 54,6 euro.

