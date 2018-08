Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nell'ultima settimana in Europa c'è stato un vero e proprio boom di casi di west Nile, con oltre 300 segnalazioni tra il 24 e il 30 di agosto quando nell'intero anno ce n'erano stati 410.

Lo afferma il bollettino del Centro europeo di Controllo delle Malattie (Ecdc), secondo cui a spingere in alto le cifre è l'Italia.

Dei 300 contagi dell'ultima settimana 144 sono stati segnalati da Roma, 61 dalla Romania e 41 dalla Grecia. Sempre in questa settimana sono stati segnalati 25 morti, 7 in Italia, 6 in Serbia e Romania, 5 in Grecia e uno in Francia.

In totale dall'inizio della sorveglianza i casi sono dunque 710, di cui quasi metà (327) in Italia, mentre i morti sono 64, di cui 21 in Serbia, 16 in Grecia e 13 nel nostro paese. Oltre ad aver fatto il maggior numero di casi degli ultimi anni, affermano gli esperti dell'Ecdc, il virus del Nilo Occidentale sta anche invadendo territori che non aveva toccato prima.

