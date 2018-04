Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Federazione sportiva svizzera di tiro (SSV/Swiss Shooting) si sta preparando per un eventuale referendum contro l'attuazione della direttiva inasprita dell'Ue sulle armi.

I delegati si sono accordati oggi a Zuchwil (SO) di devolvere mezzo milione di franchi per una eventuale campagna di votazione. Diverse disposizioni del disegno di legge contraddicono gli interessi dei tiratori, indica la SSV in un comunicato odierno. In questa forma la direttiva non può essere accettata, afferma il presidente Luca Filippini, citato nella nota.

Un referendum rimane tuttavia "l'ultimo mezzo". Prima di tutto, ora si vuole influenzare la politica in modo da raggiungere una buona soluzione. "Dobbiamo però essere pronti ad agire immediatamente in caso di necessità", aggiunge Filippini.

