La Federazione internazionale di calcio (FIFA) intende mantenere la sua sede centrale a Zurigo.

Respingendo le persistenti voci di un trasferimento a Parigi, un portavoce dell'organizzazione ha confermato alla NZZ am Sonntag che la FIFA ha firmato un contratto di locazione a lungo termine per un edificio con uffici a Zurigo-Oerlikon, dove sono stati trasferiti 230 nuovi dipendenti attivi nel marketing, nell'organizzazione di tornei, di biglietteria e informatica. Secondo il portavoce, questo è un segnale dell'impegno nei confronti della città, in cui la FIFA dispone di quattro siti e occupa quasi 1000 persone, un numero raddoppiato negli ultimi sette anni.

La notizia di un possibile trasferimento della sede centrale a Parigi si ripresenta regolarmente. Il più recente pettegolezzo è circolato a giugno, quando il presidente della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. I due avrebbero discusso questa opzione e Infantino ci stava pensando, avevano riferito media francesi.

Neuer Inhalt Horizontal Line