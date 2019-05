In Svizzera le minacce contro i politici sono in calo, secondo la Fedpol.

L'anno scorso l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) è stato informato di 669 minacce contro politici, giudici o funzionari federali, ovvero 57 in meno rispetto al 2017. In 43 casi si è valutato che si trattasse di minacce serie.

In pratica un po' più spesso di tre volte al mese le autorità cantonali sono state avvertite per avviare la protezione di una persona in pericolo. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale, citato oggi dalla "Schweiz am Wochenende" e del quale Keystone-ATS possiede una copia.

Si tratta della prima volta che la Fedpol stabilisce e pubblica il numero di minacce considerate serie. In questo senso non è quindi possibile alcun paragone con gli anni passati.

Solitamente le minacce registrate riguardano argomenti come i rifugiati o la politica europea. Il numero di casi tende ad aumentare con l'avvicinarsi di votazioni ed elezioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line