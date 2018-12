Felici a Natale? Cardinale Koch consiglia, si pensi al messaggio

Come essere felici a Natale? "Concentrandosi sul nocciolo della festa e sul suo stupendo messaggio: Dio è diventato uomo e quale bambino vuole incontrare noi esseri umani al nostro stesso livello". Lo afferma il cardinale svizzero Kurt Koch.

Come adulti si vive il Natale in modo diverso di quando si era fanciulli, ma la ricorrenza non è solo una festa per i bambini, mette in guardia Koch in un'intervista pubblicata oggi dal Blick. "L'importante è affrontare il messaggio del Natale", afferma. "Per questo abbiamo bisogno di pace e tranquillità: non bisogna farsi trascinare dal frastuono".

"L'usanza di dare e ricevere regali è una parte essenziale del Natale: ma se al centro dell'evento c'è solo l'aspetto commerciale è un problema". Secondo Koch, di per sé l'essere umano è sempre religioso: una società che non prende sul serio la religione non prende seriamente nemmeno l'uomo. E lo slogan "Gesù sì, chiesa no" non è in linea con gli insegnamenti di Cristo: lui voleva la comunità.

Neuer Inhalt Horizontal Line