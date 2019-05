In Svizzera una famiglia su quattro ha un gatto. Non è dunque sorprendente che gli amanti di questi felini nel paese alpino facciano tutto il possibile per rendere loro più piacevole. La fotografa Brigitte Schuster ha documentato un mezzo diffuso per aiutarli ad uscire di casa e spostarsi, a qualsiasi piano si trovi la loro dimora: le scale per gatti.

Queste scale private per gatti sono di solito attaccate alle facciate degli edifici o ai pluviali. Esse consentono ai gatti di attraversare anche altezze vertiginose di condomini.

Alcune scale sono più elaborate di altre, come si può vedere in questa selezione di immagini tratte dal libro "Swiss Cat LaddersLink esterno". Benché esistano anche in altri paesi europei, le scale per gatti sembrano avere un'alta concentrazione nelle città e nei villaggi svizzeri. Particolare curioso: i contadini le usano per catturare topi e altri roditori.

Il diritto dei gatti di vagare

Fabian Gloor, responsabile del diritto di locazione presso l'Associazione svizzera degli inquilini, spiega che i locatari hanno bisogno di un permesso per poter installare una scala che porta alle finestre del loro appartamento. Le scale per gatti che si estendono oltre il proprio balcone sono vietate senza il consenso del proprietario. Se l'edificio è catalogato tra quelli protetti, è necessaria anche l'autorizzazione del servizio responsabile.

Una rete installata come una tenda intorno al balcone per tenere al sicuro i gatti di casa non richiede automaticamente l'autorizzazione. Ma molti padroni di casa non le permettono: questo può essere stipulato nel contratto di locazione o nel regolamento della casa. Affinché il divieto della rete abbia valore legale, il proprietario dovrebbe fornire una buona ragione. Ad esempio, se l'edificio ha un'importanza storico.

Cifre significative

La popolazione felina svizzera conta circa 1,6 milioni di gatti. L'aspettativa media di vita di un gatto in Svizzera è di 15 anni e per esso la spesa domesticaLink esterno ammonta in media a circa 20'000 franchi.

Questo importo non comprende i costi veterinari, che possono essere elevati. La cura di un'infezione dentale, ad esempio, costa tra 500 1'000 franchi.

