Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 10.02 23 aprile 2018 - 10:02

Mont-Saint-Michel, fatta evacuare ieri per ragioni di sicurezza.

Un uomo è stato fermato a Caen, nel nord-ovest della Francia, nel quadro dell'inchiesta sull'allerta scattata ieri al Mont-Saint-Michel. L'individuo di 36 anni è stato arrestato ieri sera tardi e posto in stato di fermo.

Secondo fonti della gendarmeria citate da France Info, avrebbe riconosciuto i fatti. Il trentaseienne è stato fermato dalla Bac, la brigata anti-crimine francese, ieri sera intorno alle 23:30, ad una stazione di servizio vicino Caen, dove si vantava con un testimone di aver causato l'evacuazione del Mont-Saint-Michel. Su di lui non sono state trovate armi e subito è scattato il fermo.

Durante l'interrogatorio, avrebbe ammesso di essere l'autore delle minacce proferite contro le forze dell'ordine, anche se ancora si attende la conferma formale degli inquirenti. L'individuo era noto dai servizi di polizia per piccoli reati (guida senza patente, stupefacenti) ma non era in alcun modo schedato con la lettera 'S' dei soggetti radicalizzati a rischio. Del resto, già ieri durante l'evacuazione del Mont-Saint-Michel, la pista del terrorismo venne rapidamente scartata.

