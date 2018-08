Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 18.48 22 agosto 2018 - 18:48

La linea ferroviaria tra Losanna e Ginevra è interrotta dalle 17.00 per un'incidente nei pressi di Rolle (VD). Al momento le FFS non sono in grado di indicare la durata della perturbazione che sta causando gravi disagi ai passeggeri.

I treni regionali da Losanna circolano fino ad Allaman (VD), mentre quelli provenienti dalla città di Calvino solo fino a Gland (VD). Un treno navetta è stato organizzato per la tratta tra Ginevra e il suo aeroporto, precisano le FFS.

