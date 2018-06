Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 14.20 20 giugno 2018 - 14:20

C'è aria di festa fuori e dentro l''Osteria Francescana', il locale modenese di Massimo Bottura di nuovo sul tetto del mondo, incoronato dall'edizione 2018 del '50 Best Restaurant' bissando la vittoria del 2016.

A festeggiare il 'ritorno a casa' dello scettro di miglior chef a livello planetario - lasciato lo scorso anno allo svizzero Daniel Humm e al suo 'Eleven Madison Park' di New York, finito in quarta posizione - turisti e gourmand, italiani e stranieri, passati sotto la Ghirlandina per scattare una foto al ristorante emiliano o attovagliarsi a un suo tavolo.

All'esterno della 'tana' di Bottura - a celebrare il primato riconquistato e annunciato ieri sera a Bilbao - sventola il tricolore e l''andirivieni' di cittadini e turisti in arrivo da ogni parte del pianeta, dall'Europa al Costa Rica, è più sostenuto del solito. Tanti, dalla mattina, sono quelli che non rinunciano a un 'selfie' davanti al locale nella speranza di poter incrociare e, chissà, posare per uno scatto con il re degli che dovrebbe rientrare dalla Spagna in tarda serata.

Fino ad allora, fino al suo arrivo, bocche cucite, in quel di Modena, malgrado il comprensibile entusiasmo e la comprensibile soddisfazione per avere riconquistato la vetta dell'Olimpo della ristorazione internazionale.

Dal locale - in cui le prenotazioni per gustare la cucina di Bottura sono piene fino a settembre - trapela, tuttavia, maggiore sorpresa per la vittoria negli 'Oscar' della cucina di quest'anno rispetto al 2016 quando l''Osteria Francescana' superò 'El Celler de Can Roca' di Girona, in Spagna e l''Eleven Madison Park' di New York accomodandosi, per la prima volta, sullo scranno più alto di tutti.

