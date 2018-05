Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 14.53 01 maggio 2018 - 14:53

Manifestanti a Basilea per il Primo maggio

Circa 2500 persone hanno preso parte alla manifestazione del Primo maggio a Basilea. Il tema principale è stata la parità salariale.

Il corteo dei dimostranti, ravvivato da striscioni e bandiere, è partito dalla Messeplatz per arrivare alla Barfüsserplatz. Alla manifestazione erano presenti diversi partiti di sinistra, associazioni di lavoratori, numerosi gruppi di immigrati e persone a difesa dei "sans-papiers". Il primo maggio nel cantone di Basilea Città è un giorno festivo.

Tra le personalità che hanno preso la parola, Regula Bühlmann, segretaria centrale dell'Unione sindacale svizzera (USS). Le donne hanno dovuto attendere oltre 100 anni per il loro diritto di voto e 60 anni per l'indennità in caso di maternità, ha detto Bühlmann nel suo discorso, aggiungendo che le donne stanno ancora aspettando da 37 anni che la parità dei salari - introdotta nella Costituzione dal 1981 - diventi effettivamente realtà.

Secondo la segretaria centrale dell'USS si tratta di discriminazione pura, in cui l'esperienza non ha nulla a che vedere e che la differenza di salario tra uomo e donna non è dettata da fattori oggettivi.

Neuer Inhalt Horizontal Line