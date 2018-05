Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 17.28 01 maggio 2018 - 17:28

In occasione del Primo maggio, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha visitato una fabbrica di cioccolato a Ennenda, nel canton Glarona. La ministra si è intrattenuta con il personale ed ha affrontato il tema della discriminazione salariale.

Malgrado il fatto che la parità salariale sia sancita nella Costituzione da 37 anni - ha ricordato la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) -, in Svizzera ancora oggi il salario annuale delle donne con medesime qualifiche e prestazioni è in media di circa 7000 franchi inferiore a quello maschile.

La consigliera federale si è intrattenuta con dipendenti e dirigenti, chiedendo informazioni sulle condizioni di lavoro e sulle misure per garantire le pari opportunità e per migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Un altro tema affrontato è stata la gestione delle materie prime. L'industria cioccolatiera elvetica elabora annualmente circa 40'000 tonnellate di cacao, che come altre materie prime proviene principalmente da Paesi in cui tante persone vivono in condizioni di povertà estreme e il lavoro minorile è tuttora diffuso, si legge in una nota del DFGP.

Neuer Inhalt Horizontal Line