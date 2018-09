Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 settembre 2018 13.21 08 settembre 2018 - 13:21

La 71esima edizione della Festa del popolo giurassiano potrà contare su un ospite d'onore di caratura internazionale. Oggi e domani sarà infatti presente a Delémont l'ex presidente indipendentista della Catalogna Carles Puigdemont.

Stando a quanto indicato dal Movimento autonomista giurassiano, Puigdemont si esprimerà durante il ricevimento ufficiale della manifestazione, aperto a tutti e previsto alle 18.30 di oggi. Domenica il politico parteciperà alla festa e al pranzo a partire dalle 11.

Dopo essere stato denunciato in Spagna per vari reati, fra cui quello di ribellione, il 55enne si trova attualmente in esilio in Belgio. Sotto la sua guida, la Catalogna aveva vissuto la grave crisi dell'autunno 2017, seguita al referendum sull'indipendenza da Madrid del 1° ottobre.

In quell'occasione, gli scontri fra la popolazione e la polizia, che aveva l'ordine di impedire lo svolgimento della votazione, causarono centinaia di feriti. Il 27 ottobre Puigdemont dichiarò l'indipendenza catalana: in risposta, l'allora premier conservatore Mariano Rajoy lo destituì, insieme a tutto il suo governo.

Lunedì, l'attuale primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha promesso un nuovo referendum per concedere più autonomia alla regione, ora guidata da Quim Torra, un fedele di Puigdemont.

