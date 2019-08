Complessivamente nella tre giorni della Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri a Zugo, che chiuderà i battenti oggi, sono attese 430'000 persone, tra appassionati e festaioli.

Lo ha indicato stamani in una conferenza stampa Heinz Tännler, presidente del comitato d'organizzazione. La grande manifestazione, che si tiene ogni tre anni, è iniziata venerdì nel primo pomeriggio sulla piazza del centro di Zugo con il saluto delle bandiere di tutte le sezioni di lottatori a cui ha fatto seguito il loro corteo per le vie della città fino all'arena, in cui si tengono i combattimenti. In serata in tendoni appositamente allestiti ci sono state libagioni. In questa prima giornata a Zugo si sono recate 110'000 persone, ha detto Tännler.

Ieri, nel primo giorno di combattimenti, i visitatori sono stati 170'000. E oggi, giornata in cui sarà incoronato il "re della lotta", il comitato organizzativo prevede la presenza di 150'000 visitatori. Tra questi figurerà il principe Alberto di Monaco, ha rivelato ieri Tännler. E, sempre ieri, tra gli oltre 56'000 spettatori sulle tribune dell'arena c'era anche il re di Tonga.

Intanto stamani l'arena ha registrato nuovamente il tutto esaurito e prima dell'inizio delle gare numerosi appassionati si erano già messi nei posti migliori davanti a schermi giganti su cui vengono trasmesse le immagini dei combattimenti.

