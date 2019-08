These journalists fled to Switzerland because of their work

La libertà di stampa non esiste ovunque. Le testimonianze di tre giornalisti che sono venuti in Svizzera perché perseguitati nel loro paese d'origine.

live stream of the reportagen festival

Il secondo vede protagonisti dei giornalisti che hanno lavorato o stanno lavorando a Taiwan e Hong Kong. La discussione su come coprire le questioni legate alla democraziaLink esterno in questi Paesi si svolge il 1. settembre alle 11:45 CET , e può essere seguita in diretta streaming qui sotto.

Partecipate a due eventi che verranno trasmessi in diretta streaming. Il primo, il 31 agosto alle 13:15 CET , è un dibattito sulla mancanza di libertà di stampaLink esterno . Giornalisti da Giordania, Russia e Cina discutono di cosa significa lavorare in luoghi in cui la libertà di stampa è limitata.

Watch live: storytelling around the world

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In diretta: lo storytelling nel mondo 30 agosto 2019 - 08:21 Dal 30 agosto al 1. settembre 2019, giornalisti di 60 nazioni si ritrovano nella capitale svizzera Berna per discutere di cosa vuole dire raccontare storie nei loro Paesi di origine. L'incontro è organizzato nel quadro del Reportagen Festival: oltre 50 eventi che illustrano le questioni che toccano le persone nel mondo, attraverso lo sguardo dei giornalisti che raccontano le loro storie. Partecipate a due eventi che verranno trasmessi in diretta streaming. Il primo, il 31 agosto alle 13:15 CET, è un dibattito sulla mancanza di libertà di stampa. Giornalisti da Giordania, Russia e Cina discutono di cosa significa lavorare in luoghi in cui la libertà di stampa è limitata. Il secondo vede protagonisti dei giornalisti che hanno lavorato o stanno lavorando a Taiwan e Hong Kong. La discussione su come coprire le questioni legate alla democrazia in questi Paesi si svolge il 1. settembre alle 11:45 CET, e può essere seguita in diretta streaming qui sotto. Nel corso del festival di cui swissinfo.ch è partner mediaco verrà assegnato per la prima volta il 'True Story Award', un premio che riconosce uno dei 39 reportage nominati.