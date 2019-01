Il Festival di Lucerna ha reso noto oggi che Riccardo Chailly resterà alla guida dell'Orchestra fino al 2023. Il 65enne, che è anche direttore musicale della Scala di Milano, era stato chiamato a sostituire il defunto Claudio Abbado nel 2016.

"Siamo molto lieti di annunciare - si legge in una nota del festival - che Riccardo Chailly e la Lucerne Festival Orchestra lavoreranno insieme per altri tre anni fino al 2023; il contratto del Maestro milanese è stato esteso". Chailly e l'orchestra apriranno il Summer Festival 2019, in programma dal 16 agosto al 15 settembre, con una serata dedicata a Rachmaninoff.

