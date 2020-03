Il Festival Internazionale del Film di Friburgo (FIFF) ha annunciato oggi il suo palmarès 2020, malgrado l'annullamento della 34esima edizione.

La giuria ha visionato le pellicole e discusso tramite videoconferenza. Il Gran Premio è stato attribuito al lungometraggio sudanese "You Will Die at 20", di Amjad Abu Alala, hanno reso noto gli organizzatori.

Il Premio speciale della giuria è andato al messicano "Los Lobos", di Samuel Kishi Leopo, mentre il Premio per il miglior cortometraggio all'iraniano "Ashode", di Jafar Najafi.

