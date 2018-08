Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 11.26 03 agosto 2018 - 11:26

Il progetto del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) "Democrazia senza frontiere", volto a far conoscere le tematiche della cooperazione svizzera allo sviluppo, volge al termine domenica dopo quattro anni dal suo avvio al Festival del cinema di Locarno.

Tra i Paesi partner dell'aiuto allo sviluppo figura l'Afghanistan, dove è stato realizzato il film "Laila at the Bridge", che verrà mostrato a conclusione del progetto, si legge in un comunicato odierno del DFAE.

L'iniziativa "Democrazia senza frontiere" era stata lanciata nel 2014 al Festival di Locarno dall'allora consigliere federale Didier Burkhalter, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica. Da allora, sono stati organizzati vari eventi pubblici incentrati su temi importanti della cooperazione allo sviluppo.

Uno dei momenti salienti ha coinciso con l'esibizione del cantante pop losannese Bastian Baker in un concerto di musicisti egiziani, organizzato nel 2016 al Cairo, nell'ottica di uno scambio culturale. In quell'occasione, l'artista ha visitato anche i progetti idrici della Svizzera sul fiume Nilo.

