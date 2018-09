Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 8.51 23 settembre 2018 - 08:51

Il direttore generale delle FFS Andreas Meyer, in un'intervista al settimanale svizzerotedesco "NZZ am Sonntag", ha annunciato un aumento dei servizi nei treni, in particolare una connessione internet rapida e gratuita e la prenotazione dei posti come in aereo.

L'azienda deve sviluppare alternative ai treni affollati, sostiene Meyer. Le FFS vorrebbero facilitare la prenotazioni e fornire ai clienti "maggiore certezza di trovare un posto a sedere". Il CEO dell'ex regia federale propone che i passeggeri possano scegliere in anticipo il loro posto a sedere e ordinare già qualcosa da mangiare o da bere: così da "essere serviti quando ci si siede". Tuttavia, l'obiettivo non è quello di rendere obbligatoria la prenotazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete internet, Meyer ritiene che verrà offerta una miglior ricezione grazie a un aumento delle antenne lungo la rete ferroviaria svizzera e degli amplificatori del segnale Wi-Fi nei vagoni. Questa soluzione sarà verificata e presentata nelle prossime settimane. L'accesso a internet sarà gratuito per i viaggi a lunga percorrenza, anche se Meyer si è detto aperto anche a un'eventuale estensione al traffico regionale.

Migliorare la puntualità

In futuro, il direttore generale delle FFS intende affidarsi a nuovi programmi informatici per informare i passeggeri sull'affollamento dei treni e proporre soluzioni: "potremmo offrire biglietti più economici per treni alternativi", rileva.

Meyer si inoltre detto convinto che anche i pendolari potrebbero evitare i treni sovraffollati: "attualmente le FFS vendono fino a 24'000 biglietti ribassati al giorno, che mostrano un effetto di spostamento dall'ora di punta". Numerosi passeggeri si organizzano già per prendere il treno in anticipo e poter lavorare in pace, spiega il CEO.

Per quanto riguarda il problema della puntualità dei treni, Meyer riconosce che è necessario un miglioramento, in particolare sull'asse nord-sud e in Svizzera romanda. I nuovi modelli informatici dovrebbero consentire di porre rimedio più rapidamente alle interruzioni di servizio ed evitare ritardi supplementari.

Neuer Inhalt Horizontal Line