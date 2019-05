Il nuovo treno Giruno delle FFS, costruito dall'impresa turgoviese Stadler Rail e destinato alla linea della galleria di base del San Gottardo, ha trasportato oggi passeggeri per la prima volta.

In una prima fase viene impiegato come treno InterRegio tra Basilea e Zurigo Aeroporto. L'obiettivo è di acquisire quanta più esperienza possibile entro il cambiamento d'orario di dicembre, in modo tale da poter ottimizzare la maturità tecnica e i processi operativi dei nuovi treni, scrivono le FFS sul loro blog FFS News. Secondo le previsioni, da dicembre i treni verranno gradualmente integrati nell'orario ferroviario sull'asse Nord-Sud: circoleranno dapprima nel traffico nazionale sulle linee che collegano Basilea e Zurigo a Lugano/Chiasso. Presumibilmente dalla primavera 2020, proseguiranno fino a Milano come EuroCity.

Per far fronte all'atteso aumento della domanda dopo l'apertura della galleria di base del San Gottardo (fine 2016) e di quella del Monte Ceneri, il cui completamento è previsto per la fine del 2020, le FFS hanno commissionato cinque anni fa all'impresa turgoviese Stadler 29 elettrotreni per complessivi 970 milioni di franchi. Altri 92 sono in opzione.

