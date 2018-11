Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 novembre 2018 - 13:41

Proseguono senza intoppi alla stazione di Lucerna i lavori di sostituzione di alcuni scambi. Lo annuncia a Keystone-ATS il portavoce delle FFS Daniele Pallecchi precisando che i treni ricominceranno a circolare domani mattina come previsto.

I binari della rete a scartamento normale sono inagibili per tutto il week-end. I treni fanno capolinea nelle fermate situate prima della stazione centrale e ai viaggiatori vengono messi a disposizione autobus sostitutivi.

L'interruzione del traffico è dovuta all'istallazione di nuovi scambi all'ingresso della stazione. I lavori - che dureranno fino alla fine di gennaio, per un costo di cinque milioni di franchi - fanno seguito al deragliamento di un treno Eurocity nel marzo 2017, che aveva fortemente perturbato la circolazione per quattro giorni. Una situazione simile verificatasi alla stazione di Basilea ha spinto le FFS a rivedere gli scambi, che potrebbero essere all'origine dei due incidenti.

L'interruzione non riguarda invece la compagnia Zentralbahn, che gestisce rispettivamente le linee a scartamento ridotto per Engelberg (OW) e Interlaken (BE). Chi vuole recarsi allo stadio di Lucerna per vedere la nazionale svizzera di calcio affrontare il Belgio può dunque utilizzare, dalla stazione centrale, i treni suburbani S4 e S5 che circolano normalmente.

