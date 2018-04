Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 aprile 2018 14.53 09 aprile 2018 - 14:53

Da oggi le FFS propongono una nuova offerta di catering ferroviario. Le novità principali sono il servizio a orario continuato nelle carrozze ristorante, una più ampia offerta take away e un rinnovo parziale delle uniformi per il personale.

Le novità riguardano i treni InterCity ed EuroCity, si legge in un comunicato odierno delle FFS. Il servizio ad orario continuato sarà disponibile dalle 6:30 alle 21:00 e i clienti della prima classe beneficeranno progressivamente di un servizio al posto.

Nei treni che non sono ancora dotati di una carrozza ristorante rimane a disposizione il Minibar con servizio al posto per i clienti di prima classe e con servizio take away per quelli di seconda. Per il servizio catering le FFS puntano su partner come Rivella, Mövenpick o Emmi e, novità, anche su birrifici regionali svizzeri. I menu sono stati rivisti completamente e, oltre ai classici come l'insalata di cervelat e formaggio, ci saranno anche la polenta ticinese e il prosciutto arrotolato.

