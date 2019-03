Il direttore generale delle FFS Andreas Meyer si dice convinto che i nuovi treni a due piani prodotti dalla Bombardier, saliti alla ribalta della cronaca per una serie di guasti, saranno pronti per il nuovo orario di dicembre.

Il direttore generale delle FFS Andreas Meyer si dice convinto che i nuovi treni a due piani prodotti dalla Bombardier, saliti alla ribalta della cronaca per una serie di guasti e ritardi di consegna, saranno pronti per il nuovo orario di dicembre.

Ma le prospettive appaiono piuttosto cupe. "Volutamente non facciamo più promesse", ha detto oggi il Ceo delle Ferrovie federali alla radio svizzerotedesca SRF, rispondendo all'osservazione che Bombardier negli ultimi nove anni - l'ordinazione di 59 convogli (poi diventati 62, tre dei quali da fornire gratis dal produttore quale compensazione per i ritardi) per 1,9 miliardi di franchi risale al 2010 - non ha rispettato alcuna scadenza.

Meyer non vuole avanzare speculazioni su che cosa succederebbe se i convogli bipiano a lunga percorrenza (TLP, "FV-Dosto" nella corrente sigla tedesca) non potessero entrare in servizio per qualche anno ancora. "Vogliamo che i treni siano pronti per il prossimo cambio di orario", ha detto alla SRF. Su come intenda far sì che l'obiettivo sia raggiunto è tuttavia rimasto vago. Ha semplicemente indicato di essere in contatto con i responsabili di Bombardier Transportation e con i vertici operativi del gruppo.

Sono già stati costruiti 39 treni, i treni ci sono, ha detto Meyer. "Non vogliamo rinunciare, non possiamo. Sarebbe un fiasco per Bombardier, ma anche per le FFS".

Nel 2010 a Bombardier si era assicurata il "contratto del secolo" battendo i rivali Siemens e Stadler Rail. I primi convogli avrebbero dovuto essere forniti a partire dal 2013 ma si sono accumulati i ritardi. Alla consegna si sono poi rivelati una serie di difetti e inadeguatezze, in particolare per quanto riguarda il trasporto di handicappati.

