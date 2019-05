I nuovi treni a due piani prodotti dalla Bombardier sono più stabili rispetto alla fine del 2018 grazie a diversi miglioramenti. Lo hanno comunicato oggi le Ferrovie federali svizzere (FFS).

Dall'introduzione dei primi treni a due piani a lunga percorrenza (TLP, "FV-Dosto" nella corrente sigla tedesca) - nel dicembre 2018 - Bombardier e i subappaltatori hanno preso diverse misure per migliorare la stabilità operativa e il comfort di guida. Il software per l'azionamento delle porte, all'origine di problemi in un primo tempo, è stato ottimizzato, inoltre sono stati effettuati lavori di manutenzione eliminando i guasti, indica la nota.

Il servizio dei nuovi treni si stabilizza progressivamente e negli ultimi giorni non è stato soppresso alcun convoglio, indica la nota. Nei prossimi mesi Bombardier ottimizzerà ulteriormente i software del materiale rotabile.

I viaggiatori si sentiranno anche meno sballottati. Progressi sono stati realizzati su un treno test: il profilo delle ruote è stato modificato e i software di gestione della compensazione del rollio sono stati adattati. Esperti hanno confermato progressi notevoli.

Questi miglioramenti saranno attuati sugli altri treni entro il cambiamento d'orario nel dicembre 2019, precisa il comunicato.

Le FFS prevedono di introdurre gradualmente altri convogli sulla linea InterRegio IR13/37 tra Coira, San Gallo, Zurigo e Basilea. Da dicembre 2019 i nuovi treni circoleranno inoltre sulla linea InterCity IC3 Basilea-Zurigo-Coira.

I nuovi treni sulla linea IC1 tra San Gallo e Ginevra saranno introdotti quando ve ne saranno disponibili.

